Il s’appelle Twiice et fait parler de plus en plus de lui.

Il s’agit de l’exosquelette qui est développé par une équipe de l’EPFL. Il permet à des personnes paraplégiques de pouvoir marcher à nouveau et sera l’invité d’honneur la semaine prochaine du salon international des inventions à Genève.

Tristan Vouga est ingénieur, il est l’une des cinq personnes de l’équipe. Comment marche un exosquelette ? :

Et l’objectif à terme est de pouvoir commercialiser cet appareil. Mais la procédure est longue. Tristan Vouga :

Le salon 45e salon international des inventions, c’est du 29 mars au 2 avril à Palexpo à Genève.