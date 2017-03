Elle a lieu ce samedi 25 mars à l’occasion de la journée mondiale contre cette maladie.



L’endométriose se caractérise par la présence de cellules d’origine utérine en dehors de l’utérus, elles peuvent atteindre les ovaires, la vessie, mais aussi le système digestif ou les poumons. Elle entraîne notamment des douleurs et des saignements. Elle peut conduire, dans les cas les plus graves, à l’infertilité, et elle est peut-être surtout handicapante au quotidien.

Yasmine, c’est la vice-présidente de l’association S-Endo. Pourquoi a-t-on du mal encore à parler de l’endométriose qui touche 2 femmes sur 10 en Suisse? :

Quelles sont les causes? La réponse de Yasmine?

Virginie a 35 ans. Elle souffre depuis ses 14 ans de règles douloureuses et abondantes notamment. Mais ce n’est qu’à 29 ans qu’on lui pose enfin le diagnostic. Pourquoi les gynécologues qu’elle a consultés n’ont pas pu l’aider avant ?

Après une première opération réussie, Virginie va mieux mais seulement pendant six mois puis les douleurs reviennent. L’endométriose est encore présente à plusieurs endroits. Ce n’est qu’en décembre dernier, qu’elle parvient enfin à consulter un spécialiste de la maladie :

La marche contre l’endométriose c’est ce samedi. Rdv à 13h30 au Parc des Chaumettes. Renseignements sur www.s-endo.ch.