Genève présente ses mesures d’application de la Loi pour une mobilité cohérente et équilibrée.

Vous en avez marre des bouchons ? Le Département des Transports promet de pacifier Genève avec une centaine de mesures. Il a présenté lundi 27 mars son plan pour appliquer la Loi pour une mobilité cohérente et équilibrée acceptée par 2/3 des Genevois en juin 2016. Mobilité douce au centre-ville et fluidité du trafic automobile sur les grands axes, c’est ce que réclame la loi. Deux ans et demi ont passé depuis les Etat généraux des transports lancés par le Conseiller d’Etat, Luc Barthassat. On l’écoute.

La première étape consistera à fluidifier le trafic sur la moyenne ceinture de la rive droite. Les explications du Directeur général des transports, David Favre.

Sur les grandes pénétrantes, le Canton veut favoriser les lignes de bus expresses, sur la ligne 5 notamment. Le Directeur des transports, David Favre.

Autre mesure qui devrait améliorer le trafic, le changement des feux de signalisations. Matthieu Baradel, chef de projet de la Loi pour une mobilité cohérente et équilibrée.

La centaine de mesures prévues devraient être appliquées d’ici à cinq ans. Huit millions sont prévus pour la mobilité douce et la création de pistes cyclables. A terme, dans l’hyper centre-ville, la circulation sera limitée à 30 km/h et le stationnement sera payant partout.