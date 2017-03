La police genevoise tenait lundi son bilan annuel en matière de criminalité. La tendance à la baisse se poursuit en 2016.

La tendance à la baisse se confirme pour la police genevoise. Les chiffres présentés lundi lors de son bilan 2016 le démontrent. De près de 9469 cambriolages en 2011 – un record – la statistique dévisse en 2016 pour atteindre un peu plus de 4535 cas. Les vols par effraction ont donc été divisés par deux en six ans. Dans le même ordre de diminution, on retrouve également les vols à la tire et les brigandages. Moins réjouissant par contre, les violences graves passent de 106 à 114 cas en un an. Elles comprennent les homicides et tentatives d’homicides, commises plus souvent avec une arme. Cela nous amène aux violences domestiques, dont le recensement reste stable avec 1719 cas. Dans le domaine du trafic de stupéfiants, les chiffres ont baissés mais pas considérablement. Cette baisse de la criminalité en 2016 est principalement due au renforcement de la présence policière sur le terrain selon la cheffe de la police Monica Bonfanti :

Pour assurer la sécurité du canton, la police genevoise compte 1407 policiers en 2016.

