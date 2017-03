Plus de 35 nouveaux policiers ont prêté serment le 29 mars 2017 à Genève – première volée du nouveau cursus.

Ils étaient 35 nouveaux policiers à prêter serment à la promenade de la Treille. 20 garçons et 10 filles qui viennent de terminer le nouveau cursus d’un an qui réunit à Savatan en Valais les aspirants des cantons de Genève, Valais et Vaud. Les jeunes policiers ont passé un an à l’académie de police de Savatan, du lundi au vendredi, dans les hauts de Monthey en Valais. Les jeunes policiers n’auront fait qu’un mois à Genève en immersion. Pour l’instant, cette première volée fait office de test. Le Conseiller d’Etat genevois en charge de la sécurité, Pierre Maudet:

Un à un les jeunes policiers ont prêté serment devant le Conseil d’Etat in corpore. Sur 12 mois d’école, ils n’ont fait qu’un mois sur le terrain, en octobre. Le témoignage de Mike au micro de Judith Monfrini:

A l’école du lundi au vendredi à Savantan durant un an. On écoute le témoignage d’Elsa: