Un exosquelette vaudois, star du salon des inventions de Genève

Se remettre debout et avoir de nouveau l’usage de ses jambes lorsque l’on est paraplégique, un espoir qui sera peut-être bientôt possible au plus grand nombre.

En effet, plusieurs prototypes d’exosquelette sont en train d’être élaborés dans le monde, dont un par une équipe de l’EPFL. Son nom : Twiice, il est l’un des plus légers, soit environ 15 kg. Cette structure fonctionne avec de petits moteurs électriques et elle sera l’invitée d’honneur du 45e salon international des inventions qui commence ce mercredi 29 mars à Genève.

Depuis juillet dernier, cet exosquelette vaudois est testé par une athlète paraplégique : Silke Pan. Ancienne acrobate, elle reste aujourd’hui très sportive, ce qui lui permet de mieux conseiller l’équipe quant aux améliorations à apporter à l’exosquelette.

Les créateurs de Twiice espèrent pouvoir le commercialiser d’ici 2 ans.

Le salon international des inventions de Genève, c’est du 29 mars au 2 avril.