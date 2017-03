L’Hospice Général se réorganise pour faire face au doublement de ses bénéficiaires…

A Genève, l’Hospice Général se réorganise et change de logo. Avec un doublement en 10 ans de ses bénéficiaires, le paquebot social de quelque 1200 employés fait face à une surcharge de travail et à la fatigue de ses collaborateurs. Il doit revoir son modèle d’accompagnement et le cahier des charges de ses assistants sociaux. Les explications du directeur de l’Hospice général, Christophe Girod.

Avec son budget annuel d’un demi-milliard, l’Hospice tire la sonnette d’alarme. La charge est trop lourde pour les cantons et les communes et la situation est devenue critique. Christophe Girod.



L’hospice va digitaliser tous ses dossiers pour faciliter l’échange d’informations. Il a également créé un laboratoire à idées pour impliquer davantage ses collaborateurs et bénéficier de leur expertise.