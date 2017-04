Genève Aéroport boucle ses comptes 2016 avec un bénéfice net de 81 millions de francs mais la direction redoute les effets du Brexit.

L’aéroport de Genève continue sur sa bonne lancée. En 2016, il a réalisé un chiffre d’affaires de 445,3 millions de francs en hausse de 5,1% par rapport à l’année précédente. Il a dégagé un bénéfice net de 80,8 millions dont la moitié sera reversé à l’Etat de Genève. Les revenus non aéronautiques comme les commerces ou les parkings ont atteint 44%. Un écart qui se creuse donc avec les revenus directs de l’aviation et qui a fait l’objet d’un investissement de 162 millions. Mais malgré ces chiffres positifs présentés mardi, la direction s’est montré prudente quant à l’avenir. André Schneider, directeur général de l’aéroport en poste depuis le 1er septembre :

La sortie du Royaume Uni de l’Union européenne, le Brexit, est dans la ligne de mire d’André Schneider. Et pour cause, Londres est la destination la plus prisée depuis Genève.

Notez qu’en 2016, l’aéroport a desservi 142 destinations dans 47 pays, pour 16,5 millions de passagers. Les plus prisées sont Londres, Paris, Barcelone, Amsterdam et Porto. Les compagnies les plus actives à Genève ont été easyJet, SWISS et British Airways.

@GhufranBron