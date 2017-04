Des étudiants genevois manifestent contre les coupes budgétaires en solidarité avec d’autres villes suisses.

Touche pas à mon éducation ! C’est le message qu’ont fait passer mercredi 5 avril une cinquantaine d’étudiants devant le Palladium à Genève. Ils protestaient contre les coupes budgétaires qui ont lieu dans l’éducation en Suisse, notamment en Suisse allemande. L’appel a été relayé sur Facebook et sur tweeter avec l’Hachtag #KeLoscht, qui signifie «pas envie» en suisse allemand, dans les villes de Zurich, Aarau et Bâle. La manifestation était organisée en solidarité avec Lucerne, où l’an dernier, les autorités ont fermé les écoles professionnelles et les gymnases durant toute une semaine pour économiser 4 millions de francs en salaire d’enseignants. On écoute les étudiants genevois au micro de Judith Monfrini:

A noter qu’ils étaient plusieurs centaines d’étudiants à manifester dans les trois villes de Suisse allemande.