Le Parti socialiste genevois appelle à voter non à la réforme Prévoyance vieillesse 2020.

Alors que les délégués socialistes ont appelé à voter oui pour la Prévoyance vieillesse 2020 samedi passé, le parti socialiste genevois en appelle au non ! Ils se sont réunis mercredi soir en assemblée générale pour la prise de position. Ils sont convaincus que les arguments en faveur de la réforme ne corrigeront pas les inégalités qu’elle va engendrer, notamment entre les retraités actuels et les futurs retraités. De plus, la question de l’égalité entre femmes et hommes a été au cœur des débats : l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes, sans aucune compensation pour corriger les inégalités salariales existantes, a poussé les militants à rejeter la réforme. Les précisions de Caroline Marti, députée socialiste au Grand Conseil :

@GhufranBron