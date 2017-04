Dès le 6 avril, « ACT » prend ses quartiers durant près de deux mois au Commun. Rencontres, débats et expos seront au programme.

C’est le fruit d’une collaboration entre l’équipe d’Electron et le Mapping Festival, les piliers de la culture électronique à Genève. Dès le jeudi 6 avril, ils s’emparent du Commun, un espace du MAMCO pour présenter un projet inédit pendant près de deux mois. Sous le nom de « ACT », il proposera une série d’activités avec pour thème les arts technologiques. Le rez sera transformé en espace convivial dans le but de stimuler les rencontres, les débats et les échanges. Le premier étage du Commun sera dédié à une exposition autour du son, de l’électricité du mouvement et des mécaniques de plusieurs artistes.

Focus sur « ACT 1 » présenté par l’équipe d’Electron du 6 au 30 avril. Danièle McClellan, la responsable du festival de musique électronique nous présente l’artiste Thomas McIntosh :

« ACT » se donne pour mission d’ouvrir l’art numérique aux plus petits avec des activités originales qui leur seront dédiées. Jérôme Soudan, directeur artistique du festival Electron :

Retrouvez « ACT » du 6 avril au 28 mai au Commun à Genève. Plus d’info sur: www.act-espace.ch

@GhufranBron