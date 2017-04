Les premiers bus Express circuleront à Genève dès le 24 avril. Plusieurs lignes seront également renforcées aux heures de pointe.

Après une dégradation de l’offre des Transports publics genevois, certaines lignes seront renforcées dès le 24 avril. Le dispositif qui doit améliorer la cadence des bus et tram a été présenté hier (ma) par les autorités. Un dispositif qui a été rendu possible grâce aux 5 millions de subvention que le parlement genevois a décidé d’octroyer aux TPG en automne dernier. Concrètement, il y aura plus de trams 12 et 18 aux heures de pointe et quatre lignes Express, la C+, G+, V+ et 5+ ont été créées.

Les précisions de Denis Berdoz, directeur général des TPG :

Les Genevois voteront le 21 mai pour la troisième fois en quatre ans sur les tarifs des TPG. Après avoir accepté leur baisse à deux reprises, ils devront se prononcer sur un référendum qui conteste leur hausse décidée par le Grand Conseil. Le billet devait passer de 3 francs à 3 francs 20 et l’abonnement de 500 à 550 francs. Luc Barthassat, ministre des transports :

Notez que selon les TPG, une soixantaine de chauffeurs ont été engagés durant l’année écoulée.

@GhufranBron