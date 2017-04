La 14ème édition du festival Electron s’ouvre jeudi à Genève.

La Grand-messe de l’électro donne rendez-vous à ses adeptes dès jeudi soir à Genève. Le festival Electron se donne des airs divins tout comme son affiche qui révèle un DJ auréolé et prêt à prêcher les bonnes notes à son public. L’événement réunit des papes internationaux des scènes house, techno ou encore dubstep. Parmi eux, le mythique duo allemand Booka Shade, l’une des grandes figures de l’afro-house Black Coffee ou le mythique Dj Harvey.

Pour débuter les hostilités, la cérémonie d’ouverture a été confiée à une figure bien connue des genevoises et de genevois, Elena Montesinos. On se souvient d’elle notamment pour son bûcher des endettés où elle a invité la population à venir brûler ses factures dans un feu de joie. Et là aussi, la plasticienne va frapper fort en invitant un de ses coups de coeur en matière de musique actuelle… Elena Montesinos:

Si la soirée d’ouverture risque bien de marquer les esprits, le reste du festival sera lui aussi marqué de l’Empreinte Montesinos:

Mais l’un des défis majeurs des organisateurs est de renouer avec les chiffres noirs après une difficile édition 2016. La Ville de Genève contribue notamment au budget de fonctionnement du festival. Jérôme Soudan, directeur artistique d’Electron :

Retrouvez toutes les informations sur www.electronfestival.ch

@GhufranBron et @G_Renevey