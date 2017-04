Une séance extraordinaire s’est tenue lundi au Grand Conseil pour discuter du projet de loi de la gauche et du MCG pour recapitaliser la Caisse de pension de l’Etat de Genève (CPEG).

La tentative de sauvetage de la Caisse de pension de l’Etat de Genève (CPEG) est toujours dans les mains des députés. Le programme présenté par une petite majorité du parlement, à savoir la gauche et le MCG, n’a pas réussi à obtenir un vote sur le siège lundi comme elle le souhaitait.

Les députés étaient réunis en séance extraordinaire pour asseoir leurs positions politiques face au sujet de la CPEG. Et c’est finalement la commission des finances qui se chargera d’étudier la solution proposée par l’alternative. Elle souhaite notamment une augmentation unilatérale de la cotisation du personnel de 0,55% sur douze ans et demi. Le projet de loi prévoit également un apport de 800 millions de l’Etat au capital de la caisse en plus de l’augmentation de l’âge de la retraite. La réaction de Jean Batou, député Ensemble à Gauche et initiateur du texte :

Du côté du gouvernement en la personne du Président du Conseil d’Etat, François Longchamp, il a un projet de loi en cours qu’il peaufine d’ici l’été. Hier soir, il s’est montré plutôt soulagé que la proposition de la gauche reparte à l’étude.

Notez que si le projet de loi de la gauche passe la rampe de la commission et du parlement, la droite pourrait brandir une menace de référendum.

