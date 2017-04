La Cour des comptes se penche sur la gestion des contrats de restauration du DIP, des HUG, des SIG et des TPG.

Les cafétérias sous la loupe de la cour des comptes à Genève. La cour a analysé la gestion des cafétérias du Département de l’instruction publique, des Hôpitaux Universitaires de Genève, des Service industriels de Genève et des Transports publics genevois. Il ressort que toutes ces entités pourraient améliorer la mise en concurrence des futurs gérants des cafétérias et qu’elles devraient renforcer le contrôle financier des comptes des exploitants. Le DIP a été particulièrement épinglé, lui qui gère 22 cafétérias dans le secondaire II, collèges, écoles de culture générale et écoles professionnelles. Selon la cour, le Département de l’instruction publique devrait calculer le coût du subventionnement des repas pris en cafétéria. Isabelle Terrier, Juge à la cour des comptes:

Les bons élèves sont les TPG et surtout les SIG qui ont mis sur pied une commission paritaire du restaurant qui tient compte des utilisateurs.