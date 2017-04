281 millions de francs, c’est la somme que Genève a reversé aux départements français de l’Ain et de la Haute-Savoie en 2016.

C’est la première fois que le Canton de Genève dévoile les détails de ces chiffres. Les départements français de l’Ain et de la Haute-Savoie ont reçu respectivement 60 et 199 millions d’euro soit 281 millions de francs de compensation financière genevoise en 2016. Cette somme est prélevée sur le milliard que les frontaliers paient en impôt à la source. Dans l’Ain, l’argent servira entre autre à financer des transports publics et une caserne de pompiers. En Haute-Savoie, elle permettra de payer une partie des travaux liés au CEVA ou encore de construire des écoles. Les recettes sur les personnes physiques ont tendance à se stabiliser depuis 2014.

Les précisions de François Longchamp, président du Conseil d’Etat :

Le mécanisme fiscal entre Genève et la France voisine est issue d’un accord qui date de 1973. Les autres cantons frontaliers suisses comme le Jura ou le Tessin dépendent d’un accord directement signé Berne et Paris.

François Longchamp :

