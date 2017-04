Après plus de 20 ans de débats et d’opposition, la pharmacie ouverte 24 heures sur 24 et sept jours sur sept a ouvert ses portes à Genève.

Inaugurée mardi matin par les autorités, Pharma24 se situe au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment Gustave Julliard des HUG. Elle est le fruit d’une collaboration entre l’Etat, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et PharmaGenève. Selon le ministre de la santé Mauro Poggia, 20 à 30% des patients qui sortent de l’hôpital ne trouvent pas immédiatement les médicaments prescrits. Toujours selon lui, cette pharmacie vise principalement à garantir la disponibilité du traitement dont un patient a besoin. Quant au suivi, ce sont les pharmaciens de quartier qui sont au nombre de 178 qui aura la tâche de l’assurer. Mais tous ne l’entendent pas de cette oreille-là : ce projet a suscité de vives craintes chez les indépendants qui redoutent une baisse de leur revenus au profit de Pharma24.

Les précisions de Bertrand Levrat, directeur général des HUG:

Notez que Pharma24 assurera des missions de formation et de recherche en collaboration avec l’Université de Genève.

