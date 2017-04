Les communes genevoises souhaitent modifier la répartition de leurs richesses entre elles.

L’Association des communes genevoises souhaite une meilleure répartition des richesses entre les communes riches et les plus modestes. Elle a décidé de renforcer le mécanisme de péréquation financière. Réunies en Assemblée générale hier soir (me), les 45 communes ont voté à l’unanimité moins 1 abstention une augmentation de la péréquation de 1 à 2 % d’ici à 2019. Bernex, avec ses futurs 1600 logements, sera la commune qui va largement bénéficier de cette nouvelle péréquation et Cologny celle qui paiera le plus. Le président de l’Association des communes genevoises et Conseiller administratif à Vernier, Thierry Apothéloz:

Pour sa position de «Ville-Centre» et les prestations qui en découlent en matière de sport, de police, de voirie et de culture, la Ville de Genève touchera 0,6% du fonds intercommunal au lieu des 0,4% en vigueur jusqu’ici. La vice-présidente de l’ACG et Conseillère administrative en Ville de Genève, Sandrine Salerno.

Cologny est la commune qui va participer pour la plus grande part. La Conseillère administrative en charge des finances, Catherine Panhke:

Le renforcement de la loi sur la péréquation financière doit être encore avalisé par les autorités cantonales.