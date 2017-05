Près de 23% de ces contrats ont été aidés par le Fonds d’apprentissage de la ville de Genève.

Doté de 1.5 million de francs, il octroie à l’entreprise 3000 francs pour l’engagement d’une personne souhaitant obtenir un Certificat fédéral de capacité, un CFC, et 5000 francs pour une Attestation de formation professionnelle, l’AFC.

C’est le cas de Nicolas Darnauguilhem, le patron du restaurant le Neptune. Dès l’ouverture de son commerce, il a voulu se lancer dans l’apprentissage, il nous explique pourquoi :

Son apprenti s’appelle Yann, il est âgé de 20 ans et est arrivé il y a un an et demi au Neptune. Pourquoi a t-il choisi cette voie ? :

Notez que depuis le début cette année, les entreprises peuvent également faire appel, si elles le souhaitent à des coaches. Ces derniers peuvent les aider à remplir les démarches administratives.