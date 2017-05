Les pendulaires vaudois vont devoir être patients, la rénovation de la route de Suisse débute ce mois à Versoix.

A Versoix, la route de Suisse entame sa mue…Les travaux de requalification vont débuter tout prochainement et devraient durer trois ans. La requalification vise à améliorer la mobilité douce notamment. Des pistes cyclables en site propre seront installées et les places de parking seront longitudinales et non plus en épi. Les explications de Christian Gorce, directeur des ponts et chaussée à la Direction générale du génie civil du Canton.

L’opération est divisée en 4 étapes et s’étend sur 2 kilomètres 400 dans le village de Versoix. Christian Gorce, directeur des ponts et chaussée à la Direction générale du génie civil du Canton.

Coût de l’opération, 24, 8 millions à charge du Canton et 3,49 millions pour la Confédération.

La ville de Versoix profite de ces travaux pour revaloriser son patrimoine pour quelque 9 millions de francs. La Maire de Versoix, Ornella Enhas.