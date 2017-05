Le Royaume du Web a fermé ses portes dimanche. 10’500 visiteurs se sont rendus à Palexpo Genève. Un succès selon les organisateurs.

Le show était assuré par McFly et Carlito qui ont tenu le micro pendant plusieurs heures. Le Jimmy Labeeu, Norman, Claramarz, Seb La Frite, le Grand JD, Anil B, Dear Caroline ou encore Poisson Fécond ont enchaîné les performances humoristiques, souvent improvisées, en faisant participer le public conquis. Une cinquantaine de talents du web étaient présents. Les allées du Royaume du Web étaient remplies de stands, parfois surprenants comme celui d’une école d’esthétique et d’autres plus sérieux comme celui du CERN. Sur l’un d’eux, les adolescents ont pu créer leur «minimoi», soit une petite figurine à leur effigie créée par une imprimante 3D. Les stands de gaming rétro ont aussi connu un grand succès, avec notamment le célèbre Donkey Kong.

Le micro de One FM s’est baladé samedi au Royaume du Web et a recueilli quelques réactions:

10’500 personnes ont visité la manifestation selon les organisateurs,. Organisateurs qui donnent d’ores et déjà rendez-vous l’an prochain pour la deuxième édition.

@GhufranBron