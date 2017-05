Un feu s’est déclaré lundi après-midi dans les combles d’un immeuble de la rue de Monthoux.

Les combles et le dernier étage d’un immeuble en rénovation ont pris feu à la rue de Monthoux aux Pâquis ce lundi 8 mai. Vers 14 heures les pompiers ont reçu un appel leur signalant un feu dans l’Hôtel Tor, actuellement en travaux. Des ouvriers se trouvaient sur place et un travailleur a été légèrement blessé. Les commerçants du rez-de chaussée ont été évacués. Aucune autre personne n’a été blessé selon le SIS. Une quinzaine de véhicules ont été mobilisés, le feu est désormais contenu. Les explications du Commandant du service d’incendie et de secours, Nicolas Schumacher au micro de Judith Monfrini:

Le feu serait d’origine accidentelle selon les services d’incendie et de secours. Mais l’enquête de police doit encore le déterminer. Sylvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police cantonale genevoise au micro de Judith Monfrini.

Les pompiers volontaires de la Ville de Genève ont prêté main forte aux SIS et une trentaine de policiers ont sécurisé la zone.