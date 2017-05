Les projets pour embellir la rade de Genève ont été dévoilés

Les lauréats du concours d’idées pour l’aménagement de la rade de Genève sont connus. Ces quatre projets n’aboutiront pas à des concrétisations immédiates, mais ils serviront de base pour débattre d’une nouvelle vision de ce site emblématique.

Genève et sa rade ou plutôt sa vieille rade qui date du XIXe siècle. Pour la remettre au goût du jour, les autorités ont présenté mardi quatre projets lauréats d’un concours international. Les participants avaient pour seule consigne de respecter le patrimoine et l’histoire des lieux longs de 5,5 km. Sur les septante dossiers déposés, le jury composé d’experts en a retenu quatre. Ils partent tous d’un même principe: la nécessité de libérer l’espace entre la rue et l’eau de tous ce qui l’encombre actuellement.

Le premier prix revient à l’architecte genevois Pierre-Alain Dupraz, pour « Au ras de l’eau ». Il nous détaille son projet :

Les projets ne sont pas chiffrés et leur concrétisation n’est pas d’actualité. Une chose est sûre, rien ne va bouger à court terme. Les genevois devront donc être patients pour un jour profiter d’une rade réaménagée. Les précisions du maire de la Ville de Genève, Guillaume Barazzone :

Les projets retenus peuvent être consultés sur le site www.larade.ch.

