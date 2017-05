Le gel du mois de mai inquiète les vignerons. Une partie d’entre eux ont même perdu l’entier de leurs récoltes.

L’heure n’était pas aux réjouissances à la présentation du Millésime 2016 des vins genevois. Si la cuvée de l’année passée a tenu ses promesses, celle de 2017 semble mal partie. Et pour cause, le gel qui a sévit le 1er mai a endommagé partiellement voir même entièrement les récoltes. Dix jours après, la pluie était au rendez-vous mais les vignerons accusent le manque de soleil. Ce n’est pas en 2017, mais en 2018 que la faiblesse des rendements se fera sentir. De plus, la majorité des vignerons ne sont pas assurés contre le risque de gel. Témoignages :

Des discussions sont déjà en cours avec la Confédération et les cantons pour venir en aide aux vignerons les plus touchés. Les précisions de Luc Barthassat, ministre de l’agriculture :

Et pour terminer sur une bonne note, le Millésime 2016 présenté mardi a tenu toutes ses promesses selon les représentants des vignerons genevois.

@GhufranBron