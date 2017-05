La Suisse romande fait désormais partie des 10 zones européennes les plus prospères, selon une étude des banques cantonales de la région. Celles-ci prévoient une augmentation de 1,5% du PIB en 2017.

La Suisse romande et son dynamisme économique marque des point. Ou plutôt son PIB en prend quatre pour se hisser à la 8ème place des régions les plus prospères d’Europe. C’est ce qui ressort d’une étude menée par l’institut CREA publiée mercredi par les six banques cantonales romandes. Concrètement, le taux de croissance du PIB est supérieur à celui de la moyenne suisse, ce qui lui permet de peser chaque année un peu plus sur l’économie helvétique. Ceci jusqu’à représenter en 2016 près d’un quart, 23,9% plus précisément, de la richesse produite. Les prévisions pour 2017 et 2018 sont en également en hausse. Les précisions de Jean-Pascal Baechler de l’Observatoire BCV de l’économie vaudoise :

L’étude a comparé la valeur créée par les habitants des régions suisses à celles des 300 régions de l’Union européenne. Résultat : la Suisse dans son ensemble apparaît bien positionnée en comparaison européenne. Jean-Pascal Baechler :

@GhufranBron