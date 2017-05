Le pont de Carouge, appelé aussi pont Neuf, mérite désormais son nom. Sa rénovation est terminée.

L’inauguration officielle du pont de Carouge aura lieu ce samedi 13 mai en présence des autorités carougeoises et genevoises. Après plus d’un an de travaux, la rénovation de ce pont, qui date de l’époque Napoléonienne, est terminée. Le but : consolider l’ouvrage vieux de 200 ans qui n’a pas été conçu pour supporter le poids du tram et du trafic motorisé. Il a fallu faire une véritable échographie du pont pour savoir où injecter de la matière. Daniel Starrenberger, ingénieur civil responsable des travaux au micro de Judith Monfrini.

Les ouvriers ont travaillé d’arrache-pied en faisant parfois les trois huit pour terminer les travaux dans les temps. Le pont de Carouge voit cohabiter toutes les formes de mobilité. Daniel Starrenberger.

Une rénovation qui a mis tous les acteurs autour de la table, monuments et sites, associations d’automobilistes, de piétons, de cyclistes, de personnes à mobilité réduite, les SIG et les TPG. Avec plus ou moins de succès. Le Maire de Carouge Nicolas Walder.

Coût total de l’opération : 7,6 millions de francs financés à part égale par la Ville de Genève et celle de Carouge.