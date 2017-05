Genève fait figure de bon élève en matière d’inspection du travail. Les chiffres de 2016 ont été dévoilés jeudi.

L’inspection du travail n’a pas chômé en 2016 à Genève… Le Conseil de surveillance du marché et de l’emploi (CSME) présenté jeudi les chiffres de l’année écoulée. Résultat : Genève est le canton qui a effectué le plus grand nombre de contrôles de travailleurs auprès des employeurs suisses. Plus de 10’000 travailleurs ont été interrogés dans 1366 entreprises suisses. Ce chiffre représente 26% des contrôles dans toute la Suisse, ce qui veut dire qu’un contrôle sur quatre est effectué dans la cité de Calvin. Pierre Maudet, ministre de l’économie :

L’Inspection paritaire des entreprises (IPE), commission officielle autonome est née il y a une année. Fondée d’après une modification de la Loi cantonale sur l’inspection et les relations du travail (LIRT), elle compte 28 inspecteurs à son actif. Joël Varone de la communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) en est le président et il nous dresse un premier bilan :

Au niveau national, plus de 41’000 travailleurs ont été contrôlés dans plus de 10’000 entreprises suisses.

