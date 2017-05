Les socialistes genevois ont choisi samedi leur ticket pour la course au Conseil d’Etat genevois en 2018.

Le Parti socialiste genevois a tranché ce weekend. Réunis en congrès samedi au Petit-Lancy, le PS a décidé de lancer trois candidats dans la course au Conseil d’Etat en 2018. Ont donc été désignés la sortante et actuelle cheffe du département de l’instruction publique (DIP) Anne Emery-Torracinta avec 202 voix. Sa réaction quelques minutes après le résultat:

Vient ensuite la membre de l’exécutif de la Ville de Genève Sandrine Salerno avec 208 voix. Elle est la grande argentière de la Ville. Sa réaction:

Et pour compléter le trio, le conseiller administratif de Vernier et juriste Thierry Apothéloz avec 257 voix qui lui ont permis d’être élu au premier tour. Thierry Apothéloz:

Les candidats auraient dû figurer sur la liste dans l’ordre correspondant au nombre de voix recueillies. Sur proposition de Thierry Apothéloz et avec l’accord des deux candidates, la conseillère d’Etat sortante figurera en tête, suivie de M. Apothéloz puis de Mme Salerno.

Côté perdants, la conseillère administrative de la Ville d’Onex depuis dix ans Carole-Anne Kast, 42 ans, n’a pas été désignée (177 voix). Le conseiller national Carlo Sommaruga (82 voix) et le député au Grand Conseil Romain de Sainte Marie (44 voix) n’ont pas non plus été choisis samedi.

