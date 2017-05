Le profil psychologique du Fabrice A, assassin présumé d’Adeline, a été dressé par les deux experts français. Récit du deuxième jour d’audience.

Fabrice A. présente un trouble de la personnalité psychopatico-pervers. C’est en substance la conclusion des deux experts psychiatres français entendus mardi après-midi au Tribunal criminel de Genève. Tribunal où se déroule le deuxième jour du procès bis de l’homme soupçonné d’avoir assassinée Adeline, socio-théprapeute genevoise lors d’une sortie en septembre 2013.

Les docteurs Pierre Lamothe et Daniel Zagury ont tous deux interrogé le prévenu durant 2 heures et demi en 2015. Ils décrivent un Fabrice A. fasciné par sa propre histoire qui se décline en trois moments distincts : le fantasme, le projet, puis le passage à l’acte. Toujours selon eux, le glissement de l’une à l’autre de ces étapes a échappé au prévenu.

Lorsque le moment de l’égorgement a été évoqué, Fabrice A. leur a expliqué que son geste était automatique et qu’il a ressenti une sensation décuplée, une sorte d’orgasme dans le cerveau. Le fil rouge de la personnalité de l’accusé étant son excitabilité, la question est de savoir s’il pourrait récidiver pour retrouver cette sensation éprouvée pour la première fois au moment de tuer Adeline. Il existe un risque à court, moyen et long terme. Ils le qualifient comme très important à court terme, très difficile à prévoir à moyen terme, et impossible à prévoir à long terme.

Dans leur conclusion, les experts français avance que Fabrice A. ne souffre pas d’une maladie mentale ou psychiatrique mais d’un trouble de la personnalité psychopatico-perverse. Sa responsabilité pénale est donc pleine et entière. Il n’y a pas de soins possibles pour son cas. S’il veut évoluer, il faut qu’il montre de l’engagement. Aujourd’hui, il en est incapable.

La fin de l’audition de Fabrice A.

On a retrouvé un prévenu énervé, qui a monté le ton à plusieurs reprises mardi matin. Tout d’abord, il y a eu Olivier Jornot, le procureur général, et ses questions qui portaient sur des films mettant en scène des meurtres. L’accusé s’est dit fasciné par les individus ayant le droit de vie ou de mort sur leur victime et il s’est imaginé égorger Adeline. L’interrogatoire se poursuit mais très vite, il accuse le procureur général de mauvaises interprétations. Il ne manque de le lui rappeler à plusieurs reprises.

Avec l’avocat de la famille, le ton monte encore d’un cran pour laisser place à des moments d’insolence de la part de Fabrice A. Me Ntah lui demande par exemple, si le choix du lieu du crime, le centre d’équithérapie, proche des lieux de ces deux premiers viols était calculé. L’accusé s’emporte et rétorque à l’avocat qu’il est de mauvaise foi.

Enfin, Me Arnold qui défend Fabrice A. l’interroge sur la reconstitution du crime. Il répond « J’avais le sentiment très désagréable de me retrouver sur le lieu exact du dernier souffle d’Adeline. J’avais l’impression de profaner ce lieu ». L’audience se poursuit et cet après-midi, le Tribunal entendra les experts français.

