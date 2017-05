Adieu le Geneva lake festival, les Fêtes de Genève ancienne mouture sont de retour avec quelques nouveautés.

Des Fêtes de Genève pour satisfaire à la fois les touristes et les Genevois, c’est le pari de la nouvelle programmation. Retour aux valeurs sûres pour ces fêtes qui dureront du 3 au 13 août : retour des forains, des scènes musicales et de la restauration populaire. Du côté des nouveautés, l’île Rousseau revient dans la danse avec du jazz et de la musique classique, et une plus grande roue sera placée au jardin anglais, dès le 30 juin. Le président du conseil de Fondation de Genève Tourisme se défend de revenir en arrière. Yves Menoud :

L’édition 2016 promettait notamment de ne plus mettre de forains autour de la rade. La réponse d’Yves Menoud:

Une manifestation qui devrait pourtant contenter tout le monde. Judith Monfrini:

Notez que le budget 2017 présente un déficit de 400’000 francs sur un total de 4 millions.