Le Tribunal criminel de Genève a accueilli le quatrième jour consécutif du procès bis de Fabrice A. Cet homme soupçonné d’avoir assassiné Adeline M., la socio-thérapeute lors d’une sortie en septembre 2013. Récit.

Internement à vie

Une peine privative de liberté à vie assortie d’une mesure d’internement à vie. Le procureur général de Genève, Olivier Jornot s’est prononcé jeudi au procès bis de Fabrice A. Dans son très attendu réquisitoire devant le Tribunal criminel, le procureur général a souligné que le risque de récidive est très élevé. Il rejoint donc l’avis des experts qui se sont prononcés la veille. Olivier Jornot a également évoqué le cumul des circonstances aggravantes lors de l’homicide. Selon lui, Fabrice A. a méticuleusement planifié sa sortie avec la socio-thérapeute Adeline M. dont le but était de satisfaire son fantasme de domination. Autre fait qui vient s’ajouter aux circonstances : son antécédent avec les deux condamnations pour viols avec cruauté.

Lors du réquisitoire, la famille d’Adeline M. a accueilli avec soulagement la peine requise par le ministère public. On écoute la maman d’Adeline :

Témoignage poignant de la famille d’Adeline M.

Le silence est pesant quelques minutes avant que la maman d’Adeline M. prenne la parole. Avec une voix forte et remplie d’émotions, elle ouvre son témoignage par je cite : « perdre un enfant, c’est la pire chose qui peut arriver. Perdre un enfant de cette manière-là, c’est inacceptable ». Elle a évoqué la fille d’Adeline M., huit mois au moment du drame de la Pâquerette. La petite, aujourd’hui âgée de quatre ans, lui a dit il y a quelques jours : « mon cœur est très lourd, parce qu’il y a maman dedans ». Le public est statique et on distingue quelques larmes sur le visage des proches.

Au tour du père de s’exprimer. Il ne s’étale pas mais il se pose encore deux questions. Il se demande pourquoi Fabrice A. a été admis à la Pâquerette et comment il a pu élaborer son plan machiavélique alors qu’il était dans ce même centre. Les parents demandent au Tribunal de sanctionner le plus sévèrement le prévenu.

Après ces deux témoignages poignants, vient celui de Juan Poy, le compagnon de la victime. Sa fille, sa raison de vivre dit-il, il fait tout pour la protéger. Et puis, il y a cette maison en travaux où le couple voulait créer son cocon avec une demande en mariage et un second enfant. Adeline M. n’y aura donc jamais habité.

