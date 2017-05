A deux jours du vote sur l’augmentation des TPG, notre rédaction s’est rendue à la sortie du tram pour recueillir l’avis des Genevois.

Faut-il augmenter les tarifs des Transports publics genevois ? C’est à cette question que les Genevois doivent répondre dans les urnes ce dimanche 21 mai. En 2014, suite à une initiative de l’AVIVO acceptée par le peuple à plus de 53% des voix, le prix du billet et des abonnements avaient baissé. Les TPG, dans les chiffres rouges depuis, ont réduit leur offre et réclament davantage de moyens. Nous sommes allés prendre la température à la sortie du tram à Bel-air. On écoute les usagers:

Notez que si la votation est acceptée le prix du billet en tarif normal passera de 3 francs à 3 francs 20.