Le peuple suisse veut sortir du nucléaire au profit des énergies renouvelables.

Les Suisses disent oui à la stratégie énergétique à plus de 58 % des voix. En acceptant la loi sur l’énergie, le pays se place sur la voie des énergies renouvelables et de l’innovation et dit – à terme – adieu au nucléaire. Genève se distingue au niveau national en acceptant la stratégie à plus de 72% des suffrages. L UDC avait lancé le référendum contre cette loi, rejoint par certains milieux économiques qui craignaient que la facture de la sortie du nucléaire ne soit trop élevée. On écoute la réaction du Vert genevois, Yvan Rochat:

L’UDC a prétendu durant la campagne que cette loi coûterait 3’200 francs par an et par ménage mais le Conseil fédéral parle plutôt de 40 francs pour un ménage de 4 personnes. La réaction du président de l’UDC Genève. Marc Fuhrmann: