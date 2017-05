Plusieurs routes seront coupées ce jeudi.

Dans le quartier du stade de la Praille dès 9h et jusqu’à 22h, la Route des Jeunes, l’avenue Vibert entre la rue Jacques Grosselin et la route des jeunes, et la route de Saint-Julien entre la place du Rondeau et l’avenue des Communes Réunies, seront fermées.

Les premiers trains de supporters doivent arriver à la gare de Cornavin en fin de matinée.

Plus de précisions avec Jean-Philippe Brandt, responsable communication de la police genevoise :

Toutes les informations sont à retrouver sur la page Facebook de la police genevoise.