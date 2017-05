Le Zurichois Aviel Cahn, actuel directeur de l’opéra des Flandres, va reprendre la direction du Grand Théâtre à Genève en 2019.

On connait désormais celui qui va succéder à Tobias Richter au Grand Théâtre en 2019. C’est Aviel Cahn, l’actuel directeur de l’opéra des Flandres. Le Zurichois a été choisi à l’unanimité par le groupe de recrutement de la Fondation du Grand Théâtre mais également par les 4 experts désignés pour leurs compétences lyriques et managériales. Aviel Cahn souhaite donner au Grand Théâtre un rayonnement international de première qualité et en faire LA scène lyrique de Suisse. On l’écoute:

Le futur directeur désire également construire des ponts entre le Grand Théâtre et les autres arts…pour faire de l’opéra un art inclusif et non exclusif. Aviel Cahn:

A l’opéra des Flandres Aviel Cahn a invité Terry Gillian des Monthy Pythons pour une mise en scène et l’an prochain ce sera au tour de l’artiste contemporaine Marina Abramovic d’être invitée.