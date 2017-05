La police genevoise tire un bilan positif de la finale de la Coupe de Suisse de football qui a fait « moins de dégât qu’un samedi soir normal ».

La finale de la Coupe de Suisse de football n’aura pas fait de grands dégâts à Genève jeudi. «Une journée de rêve» pour un événement si complexe à encadrer, selon les termes du chef d’état-major de la police François Waridel devant la presse. Selon lui, le dispositif de sécurité mis en place, que l’on pouvait qualifier d’impressionnant vu de l’extérieur, a été adapté. La police genevoise, aidée de confrères venus d’autres cantons a dû gérer 6500 personnes dont 350 ultras côté FC Sion et 3500 dont 250 fans de la frange dure côté FC Bâle.

Les précisions de François Waridel :

Et selon la volonté de l’état-major, le nombre de policiers n’a pas été communiqué et niveau coûts, le département de la sécurité ne s’est pas encore exprimé. Rappelons que c’est la première fois que Genève accueillait une finale de Coupe Suisse et des petits points d’améliorations ont été constatés. François Waridel :

Le coût de ce dispositif de sécurité pourrait être communiqué la semaine prochaine.

@GhufranBron