La 7ème édition du festival Les Athénéennes débute ce jeudi premier juin.

Les Athénéennes, le festival qui souhaite tisser des liens entre les musiques démarre ce jeudi à Genève. Il réunit du classique, du jazz, du rock et même de l’électro-pop. Cette année, il s’enrichit d’un nouveau lieu, l’Alhambra. Au programme : 18 concerts, 8 soirées et des afters avec des DJ’s. On écoute l’un des trois co-directeurs des Athénéennes, Marc Perrenoud:

Des cordes pour les quatuors classiques et des cuivres pour le Jazz, mais le Jazz, trouve-t-il encore son public? La réponse de Marc Perrenoud:

Le festival aura lieu du jeudi 1er au juin à l’Alhambra, au temple de la Madeleine et à l’Abri. Retrouvez tout le programme sur les LESATHENEENNES.ch.