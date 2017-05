A J – 4 des élections pour les Français de l’étranger nous nous sommes penchés sur un candidat franco-genevois aux élections législatives françaises.

Ils sont 14 candidats pour un seul siège à l’Assemblée nationale française. Ce sont les Français de l’étranger qui se présentent pour la Suisse et le Liechtenstein aux législatives de ce dimanche. Le Genevois Jean Rossiaud, conseiller municipal vert en Ville de Genève et député suppléant au Grand Conseil est un de ceux-là. Le candidat a reçu le soutien d’Europe Ecologie les Verts, du parti socialiste mais également d’un nouveau mouvement appelé «Demain en commun». On écoute la motivation du franco-suisse Jean Rossiaud:

Le candidat se veut porteur du changement. Jean Rossiaud:

L’élu de la région Hors de France aura le même poids que n’importe quel député d’une circonscription française. Les français de Suisse et du Liechtenstein sont 170’000 environ à pouvoir voter.