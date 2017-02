C’est le nom de la manifestation proposée par la Ville de Lausanne et les ludothèques ce weekend au Casino de Montbenon.

La salle des fêtes accueille petits et grands autour du jeu et du partage. Les explications de David Payot, municipal en charge de l’Enfance et de la Jeunesse :

Après la partie officiel, le municipal se prêtera lui-même au jeu lors d’un défi de Kapla, des constructions de briques en bois. Justement, quels types de jeux pourront trouver les familles au Casino de Montbenon… quelques exemples avec Marlyse Cretton, responsable de la ludothèque Pinocchio :

Samedi, la manifestation est ouverte de 14h à 22h, et dimanche de 10h à 17h.