Halte à la désinformation sur le cannabis ! C’est le cri lancé ce jeudi par des professionnels de la santé et des addictions.

Selon eux, le lien entre maladie psychique et consommation existe, mais il faut mieux l’expliquer. Daniele Zullino, médecin-chef du service d’addictologie des HUG :

Et à côté du cannabis dit « médical », et de celui que l’on trouve dans le deal de rue, un nouvel arrivé est disponible sur le marché. On le trouve légalement dans les kiosques, il s’agit du CBD, qui contient moins de 1% de THC. Les explications de Jean-Félix Savary, secrétaire générale du GREA, le Groupement Romand d’Etudes des Addictions :

Le Docteur Claude Vaney, président du groupe d’experts qui régulent l’application de cannabinoïde et autres stupéfiants dans un cadre médical, rappelle dans quel but est utilisé le cannabis thérapeutique :

Notez encore qu’une initiative au parlement fédéral menace la recherche. Cette initiative veut limiter les dérogations de l’Office fédéral de la santé publique pour des projets de recherche liés aux drogues.