Aigles et Ours ont subi les foudres des arbitres lors de Genève-Servette – Berne (3-5)…

On en aurait presque oublié le résultat! Les effets pervers de la tolérance ont éclaté au grand jour jeudi soir. L’excès de zèle des directeurs de jeu a notamment donné lieu à un premier tiers temps interminable: 44 minutes de temps de jeu pour 20 de temps effectif. On a dénombré au total 26 pénalités mineures, de deux minutes chacune, plus une pénalité de dix minutes sifflée contre le défenseur genevois Jonathan Mercier.

Résultat: un jeu haché, un spectacle insipide et un match qui tire en longueur.

On a même assisté à une scène cocasse lors de la troisième et dernière periode. Les Grenats étaient à un moment donné plus nombreux sur le banc des pénalités que sur la glace. Aussi quand les arbitres ont en envoyé un cinquième en « prison », il n’a plus de trouvé de place pour s’asseoir à côté de ses coéquipiers punis.

Il n’en fallait pas plus pour que certains parlent de parodie d’arbitrage ou de mascarade.

Ainsi, Chris McSorley était vraiment remonté à l’issue de la partie.

A noter que les Aigles ont aussi perdu plusieurs joueurs sur blessure en cours de partie; deux d’entre eux ont même été touchés par le puck.

Enfin, la lecture du classement permet de constater que Genève-Servette reste huitième de LNA malgré sa défaite. Kloten est en effet revenu battu de son déplacement au Tessin (2-4) face à Ambrì-Piotta… les aviateurs sont donc toujours neuvièmes et les deux équipes s’affrontent ce soir en terres zurichoises. Voilà qui promet!