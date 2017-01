Ce mardi soir à 19h45, le LHC se rend à Zoug, troisième du championnat suisse de Ligue Nationale A. Les Vaudois devront retrouver leur fougue offensive pour tenter de décrocher la victoire.

A dix matchs de la fin de la saison régulière, le LHC veut retrouver son jeu. Après huit victoires convaincantes, les Vaudois ont peiné face à Bienne puis perdu contre Fribourg vendredi dernier.

Dans les joueurs capables de faire la différence, on retrouve Yannick Herren. Au-delà de ses qualités techniques, le Bernois s’est aussi amélioré dans son jeu physique selon son entraineur Dan Ratushny.

L’attaquant est le Suisse le plus prolifique de son équipe avec 29 points inscrits en 40 matchs de championnat cette saison. Mais, fidèle à lui-même, il reste humble et préfère ne pas prêter attention aux statistiques.

Ce soir, c’est un joli défi qui attend les Rouges et Blancs qui se déplacent à Zoug. La formation suisse alémanique, troisième au classement, figure juste au-dessus de Lausanne est et d’ores et déjà assurée de disputer les play-offs cette saison.

Zoug, une équipe rapide en phase offensive qui avait largement battu le LHC lors de leur dernier affrontement 5 buts à 1. Yannick Herren évoque les clés de cette rencontre.

Au classement, huit points séparent les deux équipes, les Lions de Malley ayant disputé une rencontre de plus. A noter encore les retours de Froidevaux et Walsky dans l’effectif vaudois.