Vainqueurs de Fribourg Olympic (81-73) sur les bords de la Sarine, les Lions de Genève devront confirmer leur succès du premier tour samedi (19h) au Grand-Saconnex, face aux anciens, tels Jeremy Jaunin ou Dušan Mladjan…

Le match des ex- devrait donner à un match acharné samedi soir (19h) au Grand-Saconnex entre les Lions de Genève et Fribourg Olympic. Ce duel entre deux des trois premiers de Ligue Nationale A promet de faire des étincelles. A l’enjeu purement sportif, s’ajoute la présence dans les rangs fribourgeois de deux anciens joueurs des Lions et pas des moindres: le meneur de jeu Jeremy Jaunin et Dušan Mladjan, l’un des tireurs les plus adroits du championnat.

A noter encore que Dušan Mladjan trouvera par ailleurs son frère Marko dans le camp adverse. Quant à Roberto Kovać, arrivé au Grand-Saconnex en début de saison, il a porté les couleurs d’Olympic durant cinq ans.

Photo: © Michaël Lehner tous droits réservés par Swiss Basketball