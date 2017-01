Le Bâlois a remporté dimanche l’Open d’Australie. Son cinquième titre à Melbourne. Le dix-huitième dans un tournoi du Grand Chelem.

Près de 5 ans après Wimbledon, Roger Federer a remporté dimanche à Melbourne son dix-huitième titre du Grand Chelem. L’Open d’Australie, face à sa bête noire Rafael Nadal, joueur qu’il n’avait plus battu dans un tournoi majeur depuis près de dix ans.

Victoire fantastique, en cinq sets, dans une finale que le monde du tennis n’est pas prêt d’oublier.

On l’écoute Roger Federer, il nous parle tout d’abord de cette balle de match si particulière, challengée par Nadal:

Roger Federer, 35 ans, est de retour au plus haut niveau pour asseoir un peu plus sa légende. Avec les tournois de Wimbledon et de l’US Open à venir, il peut, pourquoi pas, aller chercher cette saison encore un autre trophée.

Mais vous allez l’entendre, même si l’idée doit lui trotter dans un coin de la tête, le Bâlois est un homme comblé qui n’attend rien d’autre…

Roger Federer :

Propos recueillis par Bill Scott

Crédit Image: The Indian Express