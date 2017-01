C’est un raid automobile humanitaire destiné aux étudiants. Le 4L Trophy se tiendra cette année du 16 au 26 février entre la France et le Maroc.

Plus de 2000 participants sont attendus et parmi eux, deux étudiants lausannois de l’ECAL, Gianfranco et Elie. Ils sont dans les derniers préparatifs avant le grand départ. 10 jours de rallye, 6’000 kilomètres de Biarritz à Marrakech, le tout dans une 4L un peu spéciale.

C’est le concept de la course, les participants transporteront du matériel scolaire et sportif qui sera distribué aux enfants les plus démunis à l’arrivée. La 4L de Gianfranco et Elie déborde déjà :

Avant l’arrivée, il y aura bien des défis à relever.

Gianfranco et Elie formeront l’équipe Eligi lors de ce 4L Trophy. Ils ne seront pas les seuls lausannois à se lancer dans l’aventure. Des étudiants de l’EPFL s’apprêtent aussi à affronter les sables du désert. Notez que le 4L Trophy est réalisé en collaboration avec l’association « Enfants du désert »

Pour écouter la chronique audio entière :