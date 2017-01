Malgré une belle bataille menée contre Amriswil, les Lausannois se sont faits éliminer en quarts de finale de la Coupe Suisse, dimanche soir dans leur salle de Dorigny. Mais cette défaite leur a laissé une nouvelle fois un goût amer…

Fin cruelle pour le Lausanne Université Club en Coupe de Suisse. En quarts de finale, les Vaudois se sont inclinés contre le leader du championnat au terme d’un match serré en quatre sets, sur le score de 16-25, 25-19, 26-22 et 25-23.

Un match malheureusement à nouveau gâché par de grossières erreurs d’arbitrage, moins d’un an après la finale des play-offs perdue contre ces mêmes Thurgoviens dans un contexte similaire.

Dans la troisième manche, le tournant du match tombe. Alors que le score est de parité (22-22), l’arbitre accorde un point aux visiteurs, après que l’un de ceux-ci aie pourtant touché des doigts l’antenne fixée au filet. Les universitaires s’agacent, se frustrent et laissent échapper le set. Plus tard dans la partie, le corps arbitral prendra à nouveau des décisions plus que litigieuses. Le capitaine lausannois Julien Carrel faisait par de son ras-le-bol après la défaite.

Malgré tout, la formation lémanique n’a pas à rougir de cette défaite concédée face à l’actuel meilleur effectif du pays. Elle l’a d’ailleurs prouvé face à ce même Amriswil en le battant par deux fois en championnat le 14 janvier, puis la veille de ce match de Coupe.

Une série de trois victoires consécutives en championnat et d’ailleurs toujours en cours. Après un début de saison en dents de scie, les hommes de Georges-André Carrel semblent gentiment trouver cette cohésion de groupe qui leur faisaient défaut en début de saison.

De plus, l’intégration des deux nouveaux arrivés Richard Seifert (SVK) et Viktor Sysoev (RU) suit son cours dans le collectif pluri-culturel des Vaudois. Julien Carrel croit en tout cas dur comme fer au potentiel des ses coéquipiers.

Le LUC va donc désormais pouvoir se focaliser sur la suite du championnat. Les universitaires se rendent samedi 4 février prochain à Lucerne pour leur seizième match de la saison.