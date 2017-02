Marco Chiudinelli (SUI) ouvrira les feux ce vendredi soir 3 février 2017, lors du premier tour de Coupe Davis face aux Etats-Unis.

Désigné numéro deux de l’équipe de Suisse, le Bâlois attend le meilleur joueur américain : Jack Sock, 20ème au classement ATP. La situation de cette année est comparable à celle de l’an dernier, où la Suisse ne partait pas favorite contre l’Italie. Mais lors du premier simple et face à un joueur mieux classé, Marco Chiudinelli avait eu ses chances. Il n’avait finalement perdu qu’au 5ème set et après 04h45 d’efforts.

Sans vouloir tirer des comparaisons, le joueur helvétique sent qu’il peut réaliser une nouvelle performance cette année:

Tout comme Marco Chiudinelli, le Capitaine de l’équipe de Suisse, Severin Lüthi veut s’appuyer sur l’expérience vécue l’an dernier en Italie:

On l’aura compris, la Suisse ne part pas favorite pour ce duel. Mais que pensent les américains de cette équipe helvétique, qui se présente sans Roger Federer et Stan Wawrinka? On écoute la réponse du capitaine des Etats-Unis, Jim Courier:

Des propos recueillis et traduits par notre envoyé spécial sur place, Hugo Da Custodia.

C’est ce vendredi soir à 22h00 que le premier simple de ce duel entre les Etats-Unis et la Suisse aura lieu. Il mettra aux prises Marco Chiudinelli (SUI) et Jack Sock (USA). Henri Laaksonen (SUI) défiera ensuite John Isner (USA).

Source illustration: SwissTennis