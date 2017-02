Deux fois victoires en moins de 24 heures sont venus couronner le retour de Goran Bezina à Genève-Servette. Seul bémol: sa blessure aux adducteurs pourrait le gêner jusqu’au terme de cette saison…

La victoire sur Fribourg Gotteron (6-3) après celle remportée samedi à Bienne (3-1) est venu à point nommé pour Genève-Servette. Les Grenats ont ainsi engrangé six points en moins de 24 heures. Une excellente opération qui leur permet de compter dix points d’avance sur les Tigres de Langnau neuvième de LNA avant la pause de l’équipe nationale. Le concours du nouveau-venu Francis Paré, attaquant canadien, auteur d’un but et deux assists dimanche, et du revenant Goran Bezina – de retour aux Vernets pour la plus grande joie de ses supporters- ont évidemment pesé dans la balance.

L’ancien défenseur de l’Equipe de Suisse n’a pas caché sa joie d’être revenu après neuf mois passé en KHL avec Medveščak Zagreb…

Photo: © Augusto Tomassetti.

Liens: http://500px.com/augustophotos www.augustotomassetti.com