En progrès depuis plusieurs saisons, l’Equipe de Suisse a raté de peu l’accession à la finale de la Fed Cup voilà dix mois. En l’absence de Carolina Garcia, les joueuses helvétiques ont de sérieux atouts pour mettre en difficulté les finalistes de l’année dernière…

Timea Bacsinszky ouvrira les feux lors du match Suisse – France samedi dès 14h à Palexpo. La Vaudoise affrontera Alizée Cornet. Le second simple de la journée les deux « copines » de cette rencontre : Belinda Benčić et Kristina Mladenović. Vitkorija Golubjić sera, en principe, associée à Martina Hingis lors du double dimanche.

Heinz Günthardt a fait son choix jeudi soir. Du moment qu’il y avait trois Suissesses pour deux places disponibles, le capitaine de l’Equipe de Suisse a affirmé devant l’ensemble de la presse présente vendredi à midi lors du tirage au sort au Musée de la Croix Rouge, qu’il ne s’est pas contenté de trancher entre Belinda Benčić et Vitkorija Golubjić pour la seconde place disponible.

La Vaudoise sera donc la première à entrer sur le court de la Halle 7 de Palexpo et elle s’attend à une partie très difficile face à la numéro deux française, une joueuse qu’elle juge très aguerrie.