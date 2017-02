Un insecte hyménoptère a piqué Timea Bacsinszky lors du premier simple face à Alizé Cornet. La Française a semblé davantage perturbée par l’interruption de jeu que la Vaudoise. De quoi faire naître une mini-polémique alors que tout reste à faire dans ce quart de finale franco-suisse de la Fed Cup.

Une victoire partout entre Suissesses et Françaises après les victoires des n°1 de chaque équipe sur les numéros deux adverses: rien de plus conforme à la logique entre deux formations qui se tiennent de près.

L’histoire de cette rencontre des quarts de finale de la Fed Cup serait donc banale sans l’irruption d’une guêpe venue piquer Timea Bacsinszky sur son bras gauche. En plein hiver, dans une rencontre indoor, l’anecdote est peu banale en soi. Si l’incident survient, de surcroît, au moment à un moment important de la rencontre entre Timea Bacsinszky et Alizé Cornet, alors qu’elles étaient à égalité parfaite dans la première manche, l’événement peut susciter bon nombre de questions à chaud, une fois la partie terminée. Surtout après le chassé-croisé qu’on connaît: chacune ayant commencé par prendre le service de son adversaire, les deux joueuses paraissaient très proches l’une de l’autre jusqu’à l’arrivée de ce fameux insecte jaune et noir.

Après la reprise des échanges, la première manche allait basculer en faveur de la Vaudoise (7-5). Décontenancée, la numéro deux française n’a guère apprécié l’intermède. Ce d’autant moins qu’un second temps mort pour une contracture allait être demandé par la n°1 helvétique lors de la seconde manche qu’elle allait également remporter (6-4).

Quant à la victime, elle a trouvé le moyen pour rester dans le match après quelques instants de désarroi pour apporter son premier point à l’Equipe de Suisse..

Les coaches ont, de leur côté, pris cette scène cocasse avec passablement de détachement et de philosophie, à l’image de Yannick Noah qui explique comment un capitaine doit aider sa joueuse à rester dans le match.

Quelles joueuses suisses pour dimanche?

Reste à évoquer l’aspect sportif de cette rencontre franco-suisse. Le score de parité (1-1) entre les deux nations voisines ouvre la voie à bien des scénarios. Désignée n°1 et gagnante du premier simple de la rencontre face à Alizé Cornet, Timea Bacsinszky devrait selon toute vraisemblance défier Kristina Mladenovic (victorieuse sans coup férir face à Belinda Bencic, 6-3, 6-4) dimanche à partir de 13h dans la Halle 7 de Palexpo. La sélection d’Alizé Cornet, battue avec les honneurs, ne devrait pas être remis en question par son capitaine.

En revanche, les cartes semblent plus que jamais redistribuées entre Belinda Bencic et Viktorija Golubic. La Zurichoise a fait forte impression l’année dernière en demi-finale face aux joueuses tchèques. Au repos samedi, elle pourrait apporter une énergie et une détermination bienvenue lors de la rencontre des numéros deux. Quant à savoir ce que décidera Heinz Günthardt, capitaine de l’Equipe de Suisse, la réponse tombera dimanche à la mi-journée au plus tard…